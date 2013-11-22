Суд обмежив проведення акцій на Майдані

Про це на своїй сторінці в Facebook написав лідер громадської організації "Коаліція учасників помаранчевої революції" Сергій Мельниченко.

Він повідомив, що вранці 21 листопада в суд надійшов позов від Київської міської державної адміністрації про обмеження реалізації права КУПР та інших суб'єктів на проведення акції на честь 9 - ї річниці Помаранчевої революції на Майдані Незалежності.

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Мельниченко зазначає, що позов суд задовольнив повністю. Своїм рішенням суд заборонив КУПР та іншим з 22 листопада 2013 року по 7 січня 2014 року встановлювати намети на Майдані, вул. Хрещатик та Європейській площі в Києві.

КУПР подав до КМДА заявку на проведення акції 5 листопада.

"Проте міська адміністрація звернулася до суду лише сьогодні - напередодні самої акції. Про час і місце розгляду судом позовної заяви керівництву організації не повідомили. Розгляд справи відбувся ще в обід, а про наявність вже винесеного судового рішення в організації дізналися тільки ввечері. Таким чином, влада доклала максимум зусиль, щоб перешкодити активістам підготувати належну апеляційну скаргу на неправосудне рішення", - заявляє Мельниченко.

Відповідачами в позові КМДА були дві громадські організації: КУПР і громадський рух "Українська патріотична асамблея". Остання, за даними Мельниченка, ще напередодні відмовилася від проведення заходів у цей день.

Як повідомлялося ввечері 21 листопада на Майдані Незалежності в Києві зібралися люди, обурені рішенням уряду України припинити на невизначений термін процес підготовки до підписання угоди з Євросоюзом.