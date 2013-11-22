Азаров і Бойко повинні особисто відповісти за зрив євроінтеграції України - депутат ПР

Голова парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, народний депутат від фракції Партії регіонів Давид Жванія заявляє, що прем'єр-міністр Микола Азаров і віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко повинні понести особисту відповідальність за зрив євроінтеграції України і піти у відставку.

Про це Жванія заявив в інтерв'ю BBC.

“Я вважаю, що це – урядовий заколот. Обличчя цього заколоту – це прем’єр-міністр Азаров і віце-прем’єр-міністр Бойко. Це – дві людини, які весь час просували, в першу чергу, російські принципи. Не йдеться про домовленості, про якусь торгівлю. Це – абсолютно проросійський вектор, який працював в уряді України. Про віце-прем’єра Бойка не перший рік відомо, що він є проросійським політиком. Він був проросійським міністром енергетики, він був і залишається проросійським віце-прем’єром”, - сказав парламентарій.

За його словами, ці дві людини скоїли урядовий заколот. “В момент, коли президент перебуває в Австрії і пишається, що парламент проголосував за один з євроінтеграційних законів, давати офіційне повідомлення, що вектор змінюється! Ця заява – безглузда… Я думаю, що він має зробити висновки, і відставка уряду має бути не ініціативою опозиції, а рішенням президента України”, - сказав Жванія.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

BBC Україна