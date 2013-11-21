Бойко розповів, чому припинено підготовку до асоціації з ЄС

Переговори про асоціацію будуть призупинені до тих пір, поки не вирішиться питання про надання з боку Європейського Союзу компенсацій від втрат України, які можуть виникнути від зниження торгівлі з РФ, а також країнами СНД у разі підписання Україною документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко заявив, коментуючи урядове рішення про призупинення підготовки до підписання проекту Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

«Уряд призупинятиме процес переговорів щодо підписання Угоди до моменту, поки ми не зрозуміємо і не знайдемо вихід із ситуації, коли падіння промислового виробництва в наших відносинах із країнами СНД буде компенсовано за рахунок європейського ринку, оскільки в цьому випадку (підписання угоди — УНІАН) дуже серйозно постраждає економіка нашої країни й це позначиться на рівні життя всіх наших людей», - сказав Бойко.

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Він зазначив, що своїм рішенням уряд виконує завдання, поставлене Президентом. «Президент поставив чітке завдання, щоб не було погіршення становища наших людей, зниження заробітних плат, пенсій при підписанні цієї Угоди», - повідомив Бойко.

При цьому він зазначив, що сьогоднішнє рішення уряду не є результатом переговорів прем'єр-міністрів України та Росії 20 листопада, а було прийнято в результаті аналізу торгових відносин між Україною та Росією за останній місяць. «Сьогоднішня постанова є результатом аналізу останнього місяця торговельно-економічних відносин (із Росією — УНІАН)», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.