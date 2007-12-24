Янукович не бачить альтернативи демократичній коаліції
ПР буде пропонувати суттєві зміни до Конституції
Партія регіонів буде пропонувати “суттєві зміни до Конституції України”.
Про це сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
Він зазначив, що необхідно створювати “таку систему влади, яка б давала можливість владі стабільно працювати і стабільно жити країні”.
В.ЯНУКОВИЧ на запитання, чи можливі дочасні парламентські вибори, відповів: “Все можливе. Все буде залежати від того, як діятиме влада”.
За його словами, “якщо ми побачимо, що вона (влада – УНІАН) не здатна працювати ефективно, то іншого шляху не буде”.
Лідер Партії регіонів вважає, що в сьогоднішній Верховній Раді іншого формату коаліції створити неможливо. В той же час він додав, що кілька днів, побувши у парламенті, побачив, що “більша частина депутатів виважена, але там є кілька крикунів, радикалів, однак вони завжди були”.
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, якщо влада діятиме ефективно, то “ніхто не буде їй перешкоджати, і нехай вона працює стільки, скільки Бог відвів їй віку”.