Янукович не бачить альтернативи демократичній коаліції

Партія регіонів буде пропонувати “суттєві зміни до Конституції України”.

Про це сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що необхідно створювати “таку систему влади, яка б давала можливість владі стабільно працювати і стабільно жити країні”.

В.ЯНУКОВИЧ на запитання, чи можливі дочасні парламентські вибори, відповів: “Все можливе. Все буде залежати від того, як діятиме влада”.

За його словами, “якщо ми побачимо, що вона (влада – УНІАН) не здатна працювати ефективно, то іншого шляху не буде”.

Лідер Партії регіонів вважає, що в сьогоднішній Верховній Раді іншого формату коаліції створити неможливо. В той же час він додав, що кілька днів, побувши у парламенті, побачив, що “більша частина депутатів виважена, але там є кілька крикунів, радикалів, однак вони завжди були”.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, якщо влада діятиме ефективно, то “ніхто не буде їй перешкоджати, і нехай вона працює стільки, скільки Бог відвів їй віку”.