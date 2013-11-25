Томбінський: ЄС продовжує дотримуватися свого зобов'язання перед українцями

Про це йдеться в його заяві, розміщеній в Фейсбуці.

«Я відзначаю масову мобілізацію громадян України на підтримку підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Як і Кетрін Ештон раніше, я хочу підкреслити свою віру в те, що майбутнє України - в сильних відносинах з ЄС. Ми продовжуємо твердо дотримуватися нашого зобов'язання перед народом України, який повинен бути головним бенефіціаром Угоди завдяки свободи і процвітання, які принесло б угоду», - заявив посол ЄС.

На тему: Євросоюз готовий підписати угоду про асоціацію з Україною - глава МЗС Польщі

Нагадаємо, уряд України в четвер призупинив підготовку до укладення угоди про асоціацію з Євросоюзом, мотивувавши це необхідністю розвитку економічних відносин з Росією та СНД. Раніше очікувалося, що угода про асоціацію буде підписана на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі, який пройде 28-29 листопада.