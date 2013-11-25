Біля Кабміну продовжується мітинг на підтримку євроінтеграції
16:02, 25 листопада 2013Політика
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Біля будівлі Кабінету міністрів у Києві близько 50 осіб продовжують мітингувати на підтримку євроінтеграції.
Півсотні людей продовжують мітинг під стінами Кабміну
Як передає кореспондент УНІАН, активісти виступають з даху автомобіля, на якому партійна символіка ВО “Батьківщина”.
Мітингувальники стоять з прапорами ВО “Батьківщина”, “Свободи”, “УДАРу”, Європейського Союзу та національними прапорами.
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На підступах до Кабміну вишукалися два ряди бійців “Беркуту”.
Як повідомляв УНІАН, о 18.00 розпочнеться мітинг на Європейській площі. У мітингу мають взяти участь лідери опозиційних політичних сил, громадські діячі. Також відбудеться концерт за участі гуртів «Мандри», «OT VINTA», «Гоа».
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