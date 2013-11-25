Біля Кабміну продовжується мітинг на підтримку євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, активісти виступають з даху автомобіля, на якому партійна символіка ВО “Батьківщина”.

Мітингувальники стоять з прапорами ВО “Батьківщина”, “Свободи”, “УДАРу”, Європейського Союзу та національними прапорами.

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На підступах до Кабміну вишукалися два ряди бійців “Беркуту”.

Як повідомляв УНІАН, о 18.00 розпочнеться мітинг на Європейській площі. У мітингу мають взяти участь лідери опозиційних політичних сил, громадські діячі. Також відбудеться концерт за участі гуртів «Мандри», «OT VINTA», «Гоа».