МВС просить активістів Євромайдану не провокувати "Беркут" і не влаштовувати заворушень

Представник столичної міліції заявляє, що внаслідок спроби штурму будівлі Кабінету міністрів України постраждали, як мінімум, двоє співробітників міліції, але ніхто затриманий не був. Відкрито кримінальне провадження у зв'язку зі спробами прихильників євроінтеграції штурмувати будівлю Кабміну.

Міліція на законних підставах застосувала сльозогінний газ проти учасників акції на підтримку євроінтеграції України, які намагалися прорватися до будинку уряду.

«Але це застосування газу було немасовим, а лише стосовно окремих осіб у відповідь на застосування ними сльозогінного газу та у зв’язку з їхніми агресивними діями», - зазначили в МВС, додавши, що наразі інформації про затриманих чи постраждалих немає.

Правоохоронці закликають учасників акцій у Києві не піддаватися на провокації та нагадують про відповідальність за порушення вітчизняного законодавства.

Також у столичному главку міліції нагадали, що правоохоронці готові знести будь-яке наметове містечко, якщо на нього поскаржаться держвиконавці або комунальні служби.

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У ДАІ також нагадали, що ніяких розпоряджень в регіональні підрозділи щодо затримки руху автобусів не надходило.

Після вчорашніх подій навколо кабінету міністрів розпочато два кримінальних провадження. Як пояснили у міліції, справи відкриті через пошкодження мітингувальниками шлагбаума біля будівлі уряду, та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям, проти яких застосували сльозогінний газ та у яких кидали бруківкою.

При цьому в МВС заявили, що використання їх співробітниками спецзасобів, зокрема сльозогінного газу було відповіддю на агресію мітингувальників.

Як повідомляв УНІАН, вчора під час акцій біля Кабміну з боку протестуючих полетів запалений фаєр, а молодики з напівзакритими обличчями використовували газові балончики. Постраждало двоє правоохоронців. Організатори мітингу вважають – це справа рук провокаторів. Міліція схильна звинувачувати в агресії опозицію. Оперативникам вже вдалося встановити імена, зараз їх шукають.

Валерій Коряк, начальник ГУ МВС України в Києві пояснив, що міліція виконоуючи вимоги ст.14 закону «Про міліцію» використала один чи два раза спецзсіб «Терен 4М».

«Нам це дозволено коли є небезпека громадян або безпосередньо працівнику міліції. Використання шашок і сльозогінного газу з боку мітингувальників це не що інше як провокація. Це провокація щоб міліція застосувала силу і спровокувати масову бійку», - заявив він.