У Merrill Lynch розповіли про пом'якшення вимог ЄС

Про це йдеться в аналітичному огляді великого американського інвестиційного банку Bank of America Merrill Lynch.

«Говорячи про угоду про асоціацію c ЄС, головний посил, що уряд як і раніше схиляється до підписання угоди. Ми також дійшли висновку, що ЄС можливо готовий відступити від вимоги випустити Тимошенко в даний час, особливо враховуючи, що вона, швидше за все, оголосить готовність залишитися у в'язниці, якщо об'єднання буде досягнуто», - йдеться у ньому.

Беручи це до уваги, експерти банку переконані, що український уряд, заявивши про призупинення євроінтеграції, веде тактичні переговори з європейскімі партнерами.

«Ми як і раніше переконані, що рішення України припинити підготовчу роботу щодо угоди про асоціацію з ЄС більшою мірою тактика ведення переговорів, ніж заява про закриття всього проекту по асоціації. Це підтверджує той факт, що відразу після рішення уряду, під час поїздки в Австрію, президент Янукович заявив, що не бачить альтернативи реформам ЄС. Таким чином, ми як і раніше вважаємо, що сага з об'єднання з ЄС не буде закінчена в наступну п'ятницю із закриттям саміту «Східного партнерства», - вважають вони.

Нагадаємо, раніше уряд України прийняв розпорядження «Про зупинення процесу підготовки до підписання Угоди про Асоціацію з ЄС».