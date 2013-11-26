Біля Кабміну зібралися близько 300 бійців "Беркуту"
17:48, 26 листопада 2013Політика
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Біля будівлі Кабінету міністрів України групами вишикувалися близько 300 бійців спецпідрозділів міліції.
Під Кабміном стоять три сотні беркутівців
Як передає кореспондент УНІАН, окрім них, на площі також є інші співробітники МВС.
На самому подвір'ї, як це і було протягом дня, знаходиться 9 автобусів міліції.
Поки що правооохоронці нікуди не йдуть.
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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко запевняє, що його підлеглі не застосовуватимуть силових заходів до мітингувальників, які не порушують правопорядок.
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