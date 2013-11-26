Біля Кабміну зібралися близько 300 бійців "Беркуту"

Як передає кореспондент УНІАН, окрім них, на площі також є інші співробітники МВС.

На самому подвір'ї, як це і було протягом дня, знаходиться 9 автобусів міліції.

Поки що правооохоронці нікуди не йдуть.

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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко запевняє, що його підлеглі не застосовуватимуть силових заходів до мітингувальників, які не порушують правопорядок.