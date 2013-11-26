Турчинов закликав розпочати пікетування Будинку уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинок заявив, виступаючи на Європейській площі.

Окрім того, він прокоментував заяву голови парламенту Володимира Рибака про те, що позачергового пленарного засідання парламенту не буде.

“Ця Рада приречена на розпуск”, - заявив він.

Також він повідомив, що завтра лідери трьох опозиційних партій вирушать на Вільнюський саміт.