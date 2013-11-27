Експерт назвав суми, які можуть платити "тітушкам"

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат, генерал-лейтенант міліції Віталій Ярема.

«Я навіть знаю суми, від 200 до 500 гривень у день вони отримують. Як правило, це люди, які займаються спортивними єдиноборствами, фізично міцні. Вони готові спричинити мітингувальникам тілесні ушкодження. Вони виступають, як провокатори, щоб спровокувати людей проти міліції. А потім під час цих потасовок вступає у дію міліція і затримує мітингувальників, а не цих "тітушок". Це надзвичайно небезпечно», – зазначив Ярема.

На тему: Невідомі молодики розгромили Євромайдан у Дніпропетровську

Під час провокацій Віталій Ярема радить знімати усе на відео, фотографувати та звертатися до міліції. «Вони бояться публічності. Як правило, вони у капюшонах, ховають свої обличчя, тому їх потрібно максимально фіксувати», – говорить Ярема.

Як повідомляє видання, у ніч з неділі на понеділок під Кабміном сталися сутички між мітингувальниками та співробітниками «Беркута», був застосований перцевий газ. З відео видно, що побіля кордону міліції стояли люди, які атакували учасників мітингу, а потім ховалися за «Беркут».