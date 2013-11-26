Невідомі молодики розгромили Євромайдан у Дніпропетровську

Вчора після 22.00 кілька десятків молодиків спортивної статури раптово з’явилися на Європейській плоші Дніпропетровська і за кілька хвилин розгромили Євромайдан, організований 24 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник місцевого оргкомітету акції «Я обираю ЄС» Микита Проданець.

За його словами, співробітники міліції, які постійно чергували біля Євромайдану, незадовго перед нападом невідомих перемістилися на сусідню вулицю.

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Проданець уточнив, що на Євромайдан прибув представник Дніпропетровського виконкому, який почав зачитувати рішення суду про заборону акції. «Він не встиг дочитати до кінця, як налетіли «тітушки». Вони зірвали два встановлені намети, трощили особисті речі активістів та били людей», - повідомив Проданець. За його словами, сильно побили одного з організаторів акції Віктора Романенка, якому викликали «швидку». Попередньо в постраждалого діагностовано струс мозку, йому також вибили зуб.

Проданець сказав, що на Євромайдані у той момент було кілька десятків учасників акції.