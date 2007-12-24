Ющенко тепер ходитиме у Кабмін щотижня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір кожного тижня брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та головою фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

Окрім того, було домовлено про щоденне півгодинне спілкування Президента, керівника уряду та голови Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні на цій зустрічі В.ЮЩЕНКО висловився за необхідність створити новий формат співпраці Президента і уряду шляхом проведення систематичних нарад Президент – прем’єр-міністр – голова Верховної Ради на щотижневій основі.