Меркель заявила, що надії на підписання асоціації з Україною немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам перед початком офіційних заходів саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі.

“В мене немає надій на завтра, що буде підписана угода з Україною”, - сказала Меркель.

Читайте також: Україна-ЄС: Меркель хоче нагадати Путіну, що холодна війна вже скінчилася

Водночас канцлер ФРН додала, що двері ЄС для України залишаються відчиненими.