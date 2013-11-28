Меркель заявила, що надії на підписання асоціації з Україною немає

19:34, 28 листопада 2013
Політика
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Канцлер ФРН Ангела Меркель заявляє, що надії на підписання завтра Угоди про асоціацію між Україною та ЄС немає.

меркель

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам перед початком офіційних заходів саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі.

“В мене немає надій на завтра, що буде підписана угода з Україною”, - сказала Меркель.

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Водночас канцлер ФРН додала, що двері ЄС для України залишаються відчиненими.

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