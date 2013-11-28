Меркель заявила, що надії на підписання асоціації з Україною немає
19:34, 28 листопада 2013Політика
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Канцлер ФРН Ангела Меркель заявляє, що надії на підписання завтра Угоди про асоціацію між Україною та ЄС немає.
Меркель: В мене немає надій на завтра, що буде підписана угода з Україною
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам перед початком офіційних заходів саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі.
“В мене немає надій на завтра, що буде підписана угода з Україною”, - сказала Меркель.
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Водночас канцлер ФРН додала, що двері ЄС для України залишаються відчиненими.
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