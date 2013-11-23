Меркель хоче поговорити з Путіним про Україну та "Східне партнерство"

Після того, як Україна призупинила підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС, канцлерка Німеччини Анґела Меркель висловила бажання поспілкуватися з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

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"За наступної нагоди я поговорю з російським президентом на цю тему", - заявила Меркель у суботу, 23 листопада, у своєму відеозверненні, повідомляє dw.de.

Меркель відкинула побоювання Москви, що "Східне партнерство" спрямоване проти Росії. За її словами, ЄС має домогтися, щоб під час подальшої євроінтеграції колишніх радянських республік справа не доходила до конфронтації. Мета переговорів із Росією полягає в тому, щоб у майбутньому уникнути протистояння між хорошими відносинами цих країн з Росією та їхніми хорошими відносинами з Європейським Союзом.

"Росія - наш стратегічний партнер", - заявила Меркель. Тому, продовжила вона, треба з'ясувати, як можна подолати "цей політичний тиск" Росії на східних сусідів ЄС. Те, що Україна вирішила не підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом, пов'язано також із питанням, що ця угода означає для відносин із Росією, наводить слова Меркель інформаційна агенція AFP. Тому Євросоюз, на її думку, повинен порушити цю тему на переговорах із Росією. Німеччина теж зробить свій внесок у цю дискусію, запевнила вона.