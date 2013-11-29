У ПР закликали перейти від євромайданів до конструктивної парламентської роботи

Про це заявив народний депутат, член фракції ПР Євген Балицький. «На мою думку, нічого страшного у Вільнюсі не відбулося. Ні в кого перед самітом не було повної впевненості в тому, що Україна підпише цю Угоду 28-29 листопада. Найголовніше , на що вказав Президент України Віктор Янукович, це незмінність євроінтеграційного курсу . Тому найближчій можливістю для нашої країни підписати Угоду про асоціацію буде черговий саміт Україна - ЄС , запланований на березень 2014», - зазначив народний депутат.

Політик висловив сподівання , що до того часу спільна робоча група доопрацює всі суперечливі питання . Тому народний депутат закликав своїх колег повернутися з «євромайданів» до сесійної зали Верховної Ради і зайнятися реальною роботою. «Ми повинні все-таки прийняти закони, зобов'язання щодо вжиття яких були записані ще у« плані Фюле». Але для цього потрібно працювати в парламенті, а не мітингувати. Закони не приймаються самі собі і не голосуються на площах», - заявив політик.

Народний депутат також звернувся до парламентської меншості з проханням « не морочити громадянам голову провокаційними закликами виходити на « майдани ». «Чому опозиціонерам простіше на вуличних акціях кричати про міфічний « відмову від євроінтеграції » , ніж повертатися до роботи ? Та тому, що Європа для них і Угоду про асоціацію - це просто майданчик для самопіару» , - вважає народний депутат.

«Нинішні опозиціонери повинні пам'ятати результати майдану - 2004 - Ющенко виявився зрадникам для тих , хто його підтримував. І опозиціонери повинні повернутися до конкретної роботи для того , щоб не зрадити інтереси своїх виборців» , - резюмував політик.