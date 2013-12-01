В лікарні Києва госпіталізовано майже 50 правоохоронців - МВС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Переважній більшості госпіталізованих лікарі діагностували ушкодження кінцівок різного ступеню тяжкості :забиття, вивихи, переломи. Крім того, у частини правоохоронців діагностовано травму голови, у тому числі – закриту черепно-мозкову травму. Кілька працівників органів внутрішніх справ дістали отруєння невідомою газоподібною речовиною», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили в УЗГ, правоохоронці отримали тілесні ушкодження, охороняючи правопорядок під час масових заходів у центрі столиці.

В Управлінні нагадали, що всього по медичну допомогу вже звернулося понад 100 правоохоронців.