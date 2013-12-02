Активісти не залишать будівлю КМДА – «Свобода»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

«Слід усвідомлювати, - йдеться в повідомленні, - що заяви МВС про можливе вжиття заходів щодо громадян, які захопили будівлю столичної міськадміністрації, є провокативними. Дії міліції можуть призвести до кровопролиття, чого не можна допускати в жодному разі. Якщо представники правоохоронних органів вдадуться до силових дій – вся відповідальність за можливі наслідки лежатиме на керівництві МВС та особисто на очільнику відомства Віталію Захарченку».

ВО «Свобода» закликає Міністерство внутрішніх справ не чинити провокацій та врешті-решт стати на бік народу.

Як повідомляв УНІАН, столична міліція попередила мітингувальників, що застосує відповідні заходи в разі їхньої відмови добровільно звільнити будівлю Київської міської державної адміністрації, зайнятої в ході масових акцій 1 грудня.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в м.Києві.

У повідомленні зазначається, що наразі тривають переговори з мітингувальниками про звільнення приміщення, але «столична міліція попереджає, що в разі невиконання законних вимог, буде вживати відповідні заходи щодо правопорушників».