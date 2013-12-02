Полтавська організація Партії регіонів засудила насильство на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у зверненні ради Полтавської міської парторганізації та депутатів фракцій у Полтавському міському, Жовтневому, Київському та Ленінському районних радах.

У зверненні, текст якого передано в УНІАН, регіонали Полтави наголошують, що події, які відбулися в Києві в ніч на суботу, не можуть залишити байдужим жодної людини як в Україні, так і за її межами.

«Свою оцінку протиправним діям осіб, які без видимої на те причини, вдалися до насильства, дав Президент України і голова Партії регіонів. Полтавська міська організація Партії регіонів рішуче засуджує насильство в будь-якій формі. Ми повністю поділяємо європейські демократії. Вважаємо, що свобода зібрань, свобода слова і свобода вільно відстоювати свою думку - це фундаментальні права людини , які повинні бути дотримані при будь-яких умовах » , - сказано у зверненні.

Також полтавські регіонали закликають представників влади, особливо силових структур , утримуватися від дій , які можуть принести шкоду громадянам .

«Також ми закликаємо полтавців , які на вулицях і площах відстоюють свою громадянську позицію , зберігати законність і порядок. Будуємо Європу у своїй країні! Будуємо Європу у кожному з нас!», - підкреслили автори звернення.