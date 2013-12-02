Російський телеканал про Євромайдан: мітингувальники б'ють міліцію (відео)

Про це свідчить сюжет про ситуацію в Києві, який вийшов в ефір програми "Время", передає Українська правда.

"Заворушення в центрі Києва. Бажаючі стати європейцями б'ють міліціонерів, захоплюють держустанови і оголошують загальну страйк. Єврокомісари з трибун Майдану закликають до непокори владі, що відмовилася підписати Угоду з Євросоюзом", - зазначають тележурналісти каналу.

"Влада переконує присутніх поводитися в рамках закону, але бажаючі терміново стати європейцями почути ці заклики не готові, як і пояснення, чому Київ не підписав кабальний для України договір з Європою", - йдеться в сюжеті.

"Подібне тут було і напередодні, коли в ніч на суботу у відповідь на прохання міліції розійтися у бійців спецпідрозділу полетіло каміння, пляшки і палаючі дровеняки. У відповідь на це бійці застосували силу. У результаті - кілька десятків постраждалих, а потім гучні заяви опозиції із закликами про дострокові вибори президента і парламенту", - наголошується в сюжеті.

Крім того в сюжеті дано невтішну оцінку діям європейських чиновників, які підтримали мітингувальників, назвавши це "грубим втручанням у внутрішні справи сусідньої країни".