Рибак публічно вилаявся на засіданні Ради (відео)

Це сталося під час обговорення питання з приводу відставки уряду України

Увага: ненормативна лексика

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не підтримала проект постанови про відповідальність Кабінету міністрів України. За це рішення проголосували 186 народних депутатів з 338, зареєстрованих в сесійній залі. Від Партії регіонів "за" відставку уряду проголосував один депутат, від "Батьківщини" - 90, "УДАРу" - 42, "Свободи" - 36 і 17 позафракційних. Від КПУ проект постанови не підтримав жоден депутат.