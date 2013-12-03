Рибак публічно вилаявся на засіданні Ради (відео)
16:14, 03 грудня 2013Політика
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Спікер Верховної Ради Володимир Рибак на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради публічно вжив ненормативну лексику.
Це сталося під час обговорення питання з приводу відставки уряду України
Увага: ненормативна лексика
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не підтримала проект постанови про відповідальність Кабінету міністрів України. За це рішення проголосували 186 народних депутатів з 338, зареєстрованих в сесійній залі. Від Партії регіонів "за" відставку уряду проголосував один депутат, від "Батьківщини" - 90, "УДАРу" - 42, "Свободи" - 36 і 17 позафракційних. Від КПУ проект постанови не підтримав жоден депутат.
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