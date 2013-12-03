Через акції протесту в центрі Львова заборонили продаж алкоголю

Львівська міська рада у зв’язку з масовими акціями протесту до 8 грудня заборонила продаж алкоголю у центрі міста.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, рішення про тимчасове обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива було прийнято сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради.

Як зазначається у повідомленні, заборона стосується всіх об’єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства у центральній частині міста, обмеженій вулицями Франка, Підвальною, Торговою, Чорновола, Зерновою, Куліша, Городоцькою, Огієнка, Листопадового Чину, Крушельницької, Словацького, Стефаника, Грушевського та Герцена.

«На підтримку євроінтеграційних процесів місто долучилось до проведення масових акцій. У нас на проспекті Свободи функціонує Євромайдан. Тому з метою безпеки всіх членів мирних зібрань, з метою утримання громадського порядку, ми пропагуємо насамперед загальнолюдські цінності та загальноєвропейські стандарти проведення таких зібрань. На жаль, на Євромайдані трапляються випадки присутності нетверезої молоді, тому сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в центральній частині міста, обмеженій певним колом вулиць”, - зазначила директор департаменту економічної політики Львівської міськради Ірина Кулинич.

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Вона також повідомила, що міськрада буде звертатись до суб’єктів господарювання, щоб вони на цих декілька днів долучалися до акції, обмежили і повністю не продавали алкоголь, слабоалкогольні напої та пиво в центральній частині міста, „щоб зберігати громадський порядок, і для того, щоб показати, що Львів – це дійсно культурна столиця, яка не тільки говорить про євростандарти, але і дотримується їх”.

«Я вважаю, що підприємці повинні думати не лише про отримання прибутків, але і про суспільство, в якому вони створили свій бізнес і отримують ці прибутки. Тому повинна бути, насамперед, їхня моральна відповідальність перед суспільством», - зазначила Кулинич.