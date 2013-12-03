Країни НАТО засудили розгін Євромайдану

Глави МЗС країн НАТО засудили надмірне застосування сили в Україні і закликали сторони утриматися від насильства та розпочати діалог.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен після закінчення міністерського засідання альянсу.

Він повідомив, що міністри зробили спільну заяву щодо України.

«Ми пильно стежимо за ситуацією в країні, ми засуджуємо застосування надмірної сили, закликаємо всі сторони утриматися від насильства. Ми закликаємо уряд і опозицію розпочати діалог і процес реформ», - підкреслив Расмуссен.

Читайте також: Anonymous погрожують атаками на сайти українських держорганів

Генсек НАТО зазначив, що співпраця з Україною триває.

«Україна залишається важливим партнером НАТО. Наше партнерство продовжиться на підставі цінностей демократії, прав людини і верховенства права. НАТО як і раніше налаштоване підтримувати процес реформ в Україні», - сказав Расмуссен.