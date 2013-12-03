Anonymous погрожують атаками на сайти українських держорганів

Хакери вільно організованої групи Anonymous засудили дії силовиків, які розігнали учасників акції Євромайдану в центрі Києва 30 листопада, і погрожують провести атаки на сайти уряду і правоохоронних органів, говориться у відеозверненні організації на сервісі YouTube.

«Ми бачили міліцію, яка застосовує варварські методи до мирних протестувальників. Anonymous незадоволені, народ України в кроці від революції. Зважаючи на те, що люди були мирно налаштовані, а міліція вчинила стосовно них вельми грубо - це не те бачення, яке ми розділяємо», - говориться в повідомленні.

Згідно із відеозверненням, активісти Anonymous не залишать події в Києві непоміченими і «виплеснуть свій гнів на уряд України».

Організація планує обнародувати результати здійснених кібератак за 5 днів.

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Довідка УНІАН. Anonymous – міжнародне сучасне інтернет-співтовариство хакерів, об'єднаних для захисту прав людини і забезпечення свободи інформації. Група була заснована в 2003 році.

Anonymous виступає проти цензури в Інтернеті, переслідування і нагляду. На знак протесту група зламує державні веб-сайти та інтернет-ресурси великих організацій по всьому світу.