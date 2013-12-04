«Провокатор», який пройшов на Банковій за спини «Беркуту», виявився простим програмістом

Увечері 3 грудня телеканал "Інтер" показав відео сутичок на вулиці Банковій, на якому видно, як троє молодих людей під час штурму Адміністрації президента спочатку разом з усіма штовхаються із загоном бійців внутрішніх військ, а потім, після того як пішов газ і каміння, безперешкодно опиняються за колоною правоохоронців.

Потім молоді люди в шоломах також без проблем проходять крізь оточення бійців внутрішніх військ, і зливаються з натовпом.

На підставі відзнятих кадрів активна громадськість та політики зробили висновок, що це ті самі невідомі громадяни, які були найняті з метою спровокувати бійку між правоохоронцями та мітингувальниками.

Проте один з фігурантів відео наполягає на тому, що потрапив за кордон "Беркута" зовсім випадково, пише видання INSIDER.

"На всякий випадок, хлопець у мотошоломі поруч - я. І я не провокатор", - написав журналісту невідомий хлопець, коментуючи фотографію, де троє людей в шоломах мирно стоять за спинами міліціонерів.

Як повідомляє видання, хлопець на ім'я Антон Німців погодився зустрітися з журналістами і розповісти про те, що ж відбувалося на Банковій, і яким "дивом" вони опинилися по той бік барикад.

Антон, який прийшов на зустріч з трьома друзями розповів, що вони працюють веб-програмістами і є прихильниками євроінтеграції України.

Павло - друг Антона, розповів, що регулярно ходив на Євромайдан зі своєю дружиною, тендітною на вигляд дівчиною, і був з нею в ту ніч, коли Беркут жорстоко побив активістів, зачищаючи Майдан.

"Ми поїхали в перший день на майдан. Там зрозуміли, що протест необхідний. Ми там зустріли людей, які останні 9 років і не виходили на вулицю. Але ось ця подія викликала великий резонанс, і ми навіть першу ніч провели на майдані. У наступні дні ми приходили на майдан, надали притулок молодій парі зі Львова", - розповів Павло.

"За нами, як за тваринами, Беркут біг Хрещатиком. Ми сховалися в підворітті, зірвали з себе символіку і ще кілька годин приходили в себе. Вулицями шастали патрулі. У кафе, куди ми пізніше зайшли, періодично заходив Беркут і оглядав приміщення. Після такого є відчуття, що ми заснули в Україні і прокинулися в Білорусі ", - згадує він.

Сам Антон запевняє, що він ніколи не перебував у будь-яких політичних партіях і організаціях. І навіть не брав ніколи раніше участі в акціях протесту. Хлопець переконує, що він прихильник євроінтеграції і прийшов на Майдан, щоб висловити своє невдоволення.

За його словах, на Банковій він виявився досить спонтанно. Самі події і свою участь у них описує просто.

"Коли почалася тиснява, ми продавилися через людей в центр. І як тільки ми там опинилися - люди відійшли, і ми виявилися відрізаними від основної частини активістів", - спокійно каже Антон.

На відео видно, як хлопець активно штовхає правоохоронців. Сам же він запевняє, що у нього не було мети проривати ланцюжок міліції - "тиск людей ззаду був настільки сильним, що відступити не було можливості".

"Ми спробували повернутися, але один з міліціонерів сказав, що не вийде, оскільки там дуже сильна тиснява. Тоді він організував коридор, і ми вийшли з іншого боку. Якийсь час ми стояли там, спілкувалися з міліцією і чекали, що буде далі. Однак коли почали кидати каміння, запальні суміші, гранати, підійшов один з працівників міліції та сказав іншим, щоб нас випустили", - розповідає Антон.

Причину свого перебування на Банковій у шоломі він пояснив тим, що приїхав на мотоциклі.

"Шолом у мене був у руках до того, поки не полетіли камені. Після того я вирішив за краще його надіти", - сказав Антон.

За його словами, по іншу від активістів сторону барикад він перебував п'ять -десять хвилин і навіть не знав тих, з ким там опинився.

"Чесно кажучи, ми навіть там з ними не роззнайомились. Я вважаю, що вони теж були дуже налякані і не схильні до спілкування. Мені навіть здалося, що вони між собою теж не були знайомі", - розповів хлопець.

Потім, за словами хлопця, їх випустили з оточення, і він попрямував до кафе, де вони заздалегідь домовилися зустрітися з друзями на випадок, якщо не буде зв'язку.

"У той момент, коли почався активний розгін мітингувальників - мене там, на жаль чи на щастя, вже не було", - додав він.

"Те, що ми зараз говоримо - це не тому, що ми хочемо підлити масла у вогонь, а рівно тому, що нам неприємно, коли нас називають провокаторами. Не хочеться підігрівати істерію і теорію змови. Тим більше, "фейковими" новинами ", - сказав Антон.

"Я абсолютно не боюся погроз від кого-небудь, але зізнаюся, що я побоююся переслідування з боку закону. Я був там і, можливо, цього виявиться достатньо. Я не юрист, і не можу про це судити", - додав хлопець.

Варто відзначити, що у Антона в Facebook є запис від 1-го грудня, де він коротко описує ситуацію, як вони потрапили по той бік барикад. Крім того хлопець опублікував два фото спин міліціонерів.

"Під час провального штурму адміністрації президента на Банковій продавив із ще кількома хлопцями стрій міліції, та оскільки нас не підтримали, стрій зімкнувся за нами і почувалися дурнями", - написав 1 -го грудня хлопець у себе в Facebook