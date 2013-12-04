Президент Європарламенту проситиме продовжити місію Кокса-Квасневського в Україні

Президент Європарламенту Мартін Щульц заявив, що проситиме конференцію президентів Європарламенту а також владу і опозицію в Україні продовжити мандат місії президентів Пета Кокса і Олександра Квасневського в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, сказав Шульц на спільній прес-конференції для преси разом з Олександром Квасневським та Петом Коксом.

Завтра має відбутися конференція президентів Європарламенту, до якої входять президент Шульц а також лідери семи фракцій Європарламенту. І очікується звернення до влади і опозиції в Україні із закликом до політичного діалогу.

“Ми готові продовжити місію Кокса-Квасневського. Ми можемо зробити внесок і збудувати міст. Ми звертаємося до обох сторін утриматись від насильства і почати діалог. Якщо це можливо, ми також готові сприяти цьому”, - сказав Шульц.

“Ми потребуємо, звичайно, згоди уряду і опозиції, а також Європейського парламенту для продовження місії. Я дуже пишаюсь її результатами”, - наголосив президент Європарламенту.

Він також закликав українську владу та опозицію до діалогу.

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“Ми звертаємося до уряду і опозиції, щоб події розвивалися в мирний спосіб, не насильницький спосіб, бо ситуація нині є ризикованою і ми дивимось на неї з певною стурбованістю. Є потреба говорити з обома сторонами, ми потребуємо діалогу. І я буду звертатися до конференції президентів ЄП, щоб продовжити місію в тому числі і для вирішення цієї проблеми”, - сказав Шульц.

У свою чергу Квасневський сказав, що місії вдалося сприяти звільненню 3 із 4 в'язнів в Україні. №Але ще залишається за гратами екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Ми звертаємось до українського уряду не змінювати її ситуацію на гірше. Вона потребує операції і допомоги. Її здоров'я це не політичне питання, а гуманітарне», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, місія Європарламенту зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього міністра МВС Юрія Луценка діяла з червня 2012 року.

У квітні Європарламент продовжив роботу місії до середини листопада 2013 року. Пізніше – до саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.

За останні 18 місяців вони здійснили 27 поїздок в Україні і провели в сумі в Україні 75 днів.