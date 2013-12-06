У Раді Рибак проводить нараду з регіоналами
10:09, 06 грудня 2013Політика
1028 0
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак проводить нараду із присутніми у сесійній залі народними депутатами від Партії регіонів.
Рибак у сесійній залі проводить нараду
Як передає кореспондент УНІАН, спікер разом із депутатами перебувають на робочих місцях «регіоналів».
Читайте також: Опозиція продовжує блокувати Раду
У нараді також бере участь лідер фракції ПР Олександр Єфремов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter