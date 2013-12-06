У Раді Рибак проводить нараду з регіоналами

10:09, 06 грудня 2013
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак проводить нараду із присутніми у сесійній залі народними депутатами від Партії регіонів.

Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, спікер разом із депутатами перебувають на робочих місцях «регіоналів».

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У нараді також бере участь лідер фракції ПР Олександр Єфремов.

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