У Раді Рибак проводить нараду з регіоналами

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак проводить нараду із присутніми у сесійній залі народними депутатами від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, спікер разом із депутатами перебувають на робочих місцях «регіоналів». Читайте також: Опозиція продовжує блокувати Раду У нараді також бере участь лідер фракції ПР Олександр Єфремов.

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