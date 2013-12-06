Опозиція продовжує блокувати Раду
10:06, 06 грудня 2013Політика
545 0
Опозиційні депутати продовжують блокувати роботу Верховної Ради
Рада досі не працює
Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни та президії перебуває близько 25 депутатів.
На президії парламенту, як і напередодні, висить Державний Прапор України.
На тему: Яценюк каже, що нинішню політичну кризу неможливо вирішити у ВР
У сесійній залі перебувають депутати з різних фракцій.
Як повідомляв УНІАН, 4 грудня лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція блокуватиме роботу ВР до виконання владою ключових вимог: відставка уряду, припинення політичних переслідувань, звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та 9 засуджених активістів Євромайдану, які були затримані після сутичок біля Адміністрації Президента 1 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter