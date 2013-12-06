Опозиція продовжує блокувати Раду

Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни та президії перебуває близько 25 депутатів.

На президії парламенту, як і напередодні, висить Державний Прапор України.

На тему: Яценюк каже, що нинішню політичну кризу неможливо вирішити у ВР

У сесійній залі перебувають депутати з різних фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція блокуватиме роботу ВР до виконання владою ключових вимог: відставка уряду, припинення політичних переслідувань, звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та 9 засуджених активістів Євромайдану, які були затримані після сутичок біля Адміністрації Президента 1 грудня.