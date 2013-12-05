Єфремов не бачить сенсу у пленарних засіданнях Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів стосовно завтрашньої роботи парламенту.

“Усім зрозуміло, що у форматі, коли сьогодні немає домовленостей навіть за “круглим столом” зустрітися, якесь засідання у парламенті просто немає сенсу. Тому депутати завтра можуть зібратися, відкрити або не відкривати засідання парламенту”, - сказав депутат.

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Єфремов відзначив, що в умовах, коли немає домовленостей, говорити про роботу парламенту дуже складно.

“Я дуже хотів би, щоб ми все ж останній пленарний тиждень перед Новим роком закінчили у працюючому парламенті”, - сказав депутат і додав, що не бачить кроків назустріч від опозиції.