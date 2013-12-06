Активістів Євромайдану закликали берегти довкілля

Повідомляє прес-служба «Київзеленбуду».

«Європейські цінності починаються саме з того, чи дозволяєш ти собі поламати дерево на Хрещатику, витоптати газон біля Монументу Незалежності - Богородиці - Оранти, або забрати урну біля фонтану і перетворити її в буржуйку», - сказав він.

Він повідомив, що за попередньою інформацією збитки міського бюджету становлять близько 800 тисяч гривень і відновлювати пошкодження доведеться за рахунок податкових виплат киян.

«Безумовно, кожен з нас має право відстоювати свою точку зору, свою громадянську позицію і висловлювати свою думку відкрито й беззастережно! Але будьмо уважні до прав і свобод іншої людини – твого товариша, співвітчизника чи сусіда. Свобода кожного закінчується там, де починається свобода іншої особистості. Свобода – це не вседозволеність. Свобода, перш за все, це відповідальність і повага до прав і свобод іншого», - заявив Царенко.

«Закликаю учасників Евромайдану і кожного киянина дбайливо ставитися до навколишнього середовища в столиці нашої держави. Адже Київ - найзеленіше місто Європи, з якого все починається.

Вірю, що після цих слів кожен відкриє для себе свою європейську Україну - квітучу країну, де права, свободи і відповідальність стоять поруч», - підсумував він.