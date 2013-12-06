Біля Кабміну продовжується акція громадянського протесту
10:02, 06 грудня 2013Політика
380 0
Біля Будинку уряду продовжується акція громадянського протесту, на даний час Кабмін пікетують близько 70 осіб.
Кабмін оточений автомобілями міліції
Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримають прапори ВО “Свобода” та червоно-чорні стяги.
Водночас ведучий оголосив учасникам акції, що є певна інформація про те, що нібито в понеділок до мітингувальників можуть застосовувати силу.
Читайте також: Міліція дала мітингувальникам 5 днів, щоб розблокувати Кабмін
Будівлі парламенту та Кабміну все ще оточені автомобілями міліції. Тут знаходяться бійці внутрішніх військ МВС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter