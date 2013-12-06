Біля Кабміну продовжується акція громадянського протесту

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримають прапори ВО “Свобода” та червоно-чорні стяги.

Водночас ведучий оголосив учасникам акції, що є певна інформація про те, що нібито в понеділок до мітингувальників можуть застосовувати силу.

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Будівлі парламенту та Кабміну все ще оточені автомобілями міліції. Тут знаходяться бійці внутрішніх військ МВС.