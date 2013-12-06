Азаров скаржиться, що його сім'ї погрожують

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що члени його сім'ї отримують погрози.

Про це прем'єр написав у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

“Я не знаю, про які європейські цінності можуть говорити ті опоненти на Майдані, які дають вказівки ходити по квартирах суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів, погрожувати їхнім дітям, сім'ям. Це не просто злочин, це вже переходить усі межі моралі. До речі, члени моєї сім'ї також отримують погрози!”, - написав прем'єр.

Він зазначив, що методами погроз неможливо перемогти.

“Я хочу сказати всім... Ніколи таким людям, які вдаються до таких методів, не перемогти! І в держави достатньо сил, щоб захистити всіх тих, хто чесно й відповідально виконує свій обов'язок. Незважаючи на залякування й погрози!”, - написав Азаров.