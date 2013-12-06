Азаров сподівається, що ЄС "протягне руку допомоги"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що зараз необхідно відкласти емоції, заспокоїться й сподівається, що Європейський Союз “протягне руку допомоги” Україні в складній ситуації.

Про це Азаров написав у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

“Дорогі друзі, перш за все, нам зараз необхідно заспокоїтися!

Емоції відкласти в сторону й добре та серйозно подумати. Ми запропонували зараз єдино правильний і вірний у цій ситуації шлях. Ми сподіваємося, що наші партнери в ЄС підуть нам назустріч і зрозуміють, що потрібно зараз протягнути руку допомоги Україні.

Все буде нормально”, - написав Азаров.

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