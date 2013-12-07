До України прибули представники ЄС для вирішення ситуації з євроінтеграцією

До України прибула переговорна група Європейського Союзу для пошуку шляхів виходу з ситуації, що склалася в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив депутата Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський.

«Ми приїхали підтримати людей на Майдані», - відзначив європарламентарій.

Він висловив переконання, що саме не підписання угоди про асоціацію України і ЄС призвело до масових протестів у країні.

На тему: Європарламент ухвалить резолюцію щодо України наступного тижня

«І ми віримо, що українці повинні бути в Європі. Ми хочемо обговорити ситуацію, що склалася. Група парламентаріїв приїхала до України для пошуку шляхів виходу із ситуації, що склалася», - сказав Саріуш-Вольський.

Він також відзначив, що європарламентарії засуджують агресію, що її було застосовано проти людей з боку правоохоронних органів на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада.

«Ми закликаємо розслідувати цю справу і звільнити затриманих. Ми просимо обидві сторони знайти вихід із ситуації мирним шляхом. Ми також підтримуємо волю людей про позачергові вибори в Україні. І ми закликаємо Росію не чинити тиску на Україну», - додав європарламентарій.

Він також наголосив, «що якщо це уряд і цей президент підпишуть угоду про асоціацію з ЄС, Європарламент зробить усе можливе, аби вона якнайшвидше була імплементована».

«Ми ще раз говоримо — двері відчинені», - заявив Саріуш-Вольський.