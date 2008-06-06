Тимошенко заявляє, що її лякає ситуація в країні

Прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО лякає ситуація, що склалася в Україні на сьогоднішній день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку країни.

«Мене лякає сьогодні ситуація, я чесно вам говорю. Лякає, тому що політики втрачають відповідальність за свої слова, за публічні посили, за свої рішення, які носять ситуативний і може бути навіть такий характер, що шкодить на цьому етапі країні, але вони мають певну політичну доцільність», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що їй складно спрогнозувати, коли проходитимуть наступні вибори в країні. У зв`язку з цим вона зазначила, що на сьогоднішній день для розвитку країни вкрай необхідно використовувати науковий та інтелектуальний потенціал нації.

«Я не знаю, як змінюватимуться місцями команди в нашому бурхливому політичному житті. Я не знаю, чесно кажучи, і спрогнозувати дуже складно, коли і як проходитимуть чергові вибори, але в країні має бути якась команда, яка при всіх змінах і штормах є носієм спадкоємності, стабільності і найголовніше - прогнозованості», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до членів науково-експертної колегії.

«У нашій країні власне є все: прекрасні ресурси, прекрасні інтелектуальні люди, є Верховна Рада, уряд, громадськість, є академія наук, є дуже багато талановитих і розумних людей з блискучою освітою… У нас, мені здається, немає тільки одного – механізму з об`єднання в єдине ціле і наших можливостей, і нашого інтелектуального потенціалу, і наших ресурсів, і просто потрібно відпрацювати загальний командний шлях, який може дати Україні результат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що об`єднувати інтелектуальний потенціал для того, щоб він працював на благо країни, необхідно незалежно від політичної ситуації, що складається в країні.