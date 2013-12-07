Європарламент ухвалить резолюцію щодо України наступного тижня (оновлено)

Європейський парламент наступного тижня винесе резолюцію щодо подій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив координатор з міжнародних питань групи Європейської народної партії в Європарламенті Хосе Ігнасіо Салафранка під час брифінгу в Будинку профспілок, де розташовується Штаб національного спротиву.

Він наголосив, що європейські депутати солідарні з громадянами України, які виступають за європейську інтеграцію і проводять мітинги в Києві і регіонах.

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«Ми хочемо сказати, що українські громадяни не самі. Мільйони людей підтримують європейську перспективу України, і ми також маємо бажання її підписати. Ми з повагою ставимося до відваги людей, які стоять за демократію, мир і об'єднання... Наступного тижня Європарламент винесе резолюцію щодо України», - сказав євродепутат.

Салафранка повідомив, що сьогодні група європарламентаріїв побувала в лікарнях і поспілкувалася з тими, хто постраждав під час розгону Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада.

Він також повідомив, що сьогодні у євродепутатів заплановано низку зустрічей з представниками опозиції. Також вони мають намір виступити зі сцени перед мітингувальниками на Майдані Незалежності.