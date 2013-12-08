Опозиція більше не вимагає відставки уряду - екс-президент Європарламенту
Лідери української опозиції вже не ставлять умовою початку переговорів з владою для виходу з нинішньої політичної кризи відставку уряду, а готові погодитись на часткову зміну його складу
Про це повідомляє TVN24 з посиланням на екс-президента Європейського парламенту, Єжи Бузека, котрий вчора у Києві зустрічався з українськими опозиціонерами.
Він зазначив, що українська опозиція готова до компромісу з владою та не має "далекосяжних вимог".
"Вже не вимагають зміни уряду, лише часткової зміни його складу. Є дві базові вимоги: покарання винних у подіях минулого тижня та випустити усіх ув'язнених", - сказав Бузек, котрий представляє "Європейську народну партію" (ENP) та польську партію влади "Громадянська платформа" (РО).
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Бузек назвав ці вимоги базовими для початку переговорів української опозиції з представниками влади, заявивши про готовність опозиціонерів піти компроміс, котрий дозволив би Україні вийти з нинішньої кризи.
Як повідомляв УНІАН, у Києві та в інших регіонах України з 21 листопада тривають акції прихильників євроінтеграції, обурених рішенням Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
30 листопада бійці "Беркута" жорстоко розігнали Євромайдан у центрі Києва. Ця силова акція викликала великий суспільний резонанс. 1 грудня в столиці пройшов мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей.
Акції протесту тривають.
Опозиція висунула владі ряд вимог: покарати винуватих у побитті громадян 30 листопада та 1 грудня, порушити кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, відставка уряду Миколи Азарова, проведення дострокових парламентських і президентських виборів і звільнення усіх політичних в'язнів.
Учора, 7 грудня, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вкотре наголосив на незмінності вимог Євромайдану: відставка уряду, звільнення міністра внутрішніх справ, дострокові вибори тощо.