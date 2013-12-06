За кілька тижнів уряд чекають кадрові зміни - прем'єр

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю іноземним ЗМІ.

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«Що стосується змін у складі Уряду. Ви знаєте, цей процес обумовлений, перш за все, аналізом соціально-економічної ситуації, аналізом роботи наших міністрів в плані реалізації Програми активізації економіки (для нас зараз головне ця програма), в плані стабілізації роботи промисловості. І там, де аналіз покаже необхідність посилення цієї роботи, за тими напрямками такі рішення будуть прийняті», - заявив Азаров.

Він додав, що це може зайняти кілька найближчих тижнів.