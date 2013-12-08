Опозиція нарахувала мільйон учасників Народного віче на Майдані

Про це УНІАН повідомили у прес-служба партії «УДАР».

Народне віче розпочалася з виконання Гімну України. На сцену вийшли представники різних конфесій та церков, всі члени Ініціативної групи «Першого грудня», громадські активісти, журналісти, лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок.

Як додали у прес-службі «Свободи», громадяни, яких зібралося кілька сотень тисяч на Майдані, вимагають імпічменту Президента Віктора Януковича, дострокових парламентських і президентських виборів, відставки уряду Миколи Азарова, порушення кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, покарання усіх винних у побитті мирних громадян 30 листопада та 1 грудня. Також громада вимагає негайного звільнення усіх політичних в`язнів.

Люди скандують: «Зека – геть!», «Відставка!», «Банду – геть!», «Зека – на нари!», «Революція!», «Слава Україні!», «Героям Слава!».

Люди продовжують підходити, зазначається в повідомленні.