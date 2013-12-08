Українська біатлоністка Джима завоювала срібло на етапі Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка, яка стартує за підсумками спринтерської гонки на п`ятій позиції, рівно пройшла всю дистанцію, не допустила жодного промаху на вогняних рубежах, тоді як практично всі основні суперниці припускалися помилок під час стрільби. Обігнати її зуміла лише Сінньов Солемдаль, яка стартувала пізніше (6-ою за підсумками спринту), але була значно швидшою у ході дистанції. При цьому норвежка допустила один промах під час стрільби. Третьою фінішувала польська спортсменка Крістіна Палка (0 промахів, стартувала 11-ою).

Також у першій десятці фінішували сестри Валентина і Віта Семеренко - 7-а й 8-а позиції відповідно, що є великим проривом для обох. У спринті вони фінішували 22-ою і 24-ою. При цьому Валентина допустила два промахи, а Віта - один. Обидві спортсменки показали відмінну швидкість на дистанції.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України виграла жіночу естафетну гонку. Етап Кубка світу в Хохфільцені (Австрія) завершиться сьогодні гонкою переслідування у чоловіків.