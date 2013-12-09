Царьов просить СБУ заборонити в'їзд ряду іноземців за допомогу Майдану

Про це на своїй сторінці в Facebook пише німецький політолог Адреас Умланд, який виявився "чорному списку".

Крім того, про це пише і сам Царьов у своєму Twitter.

У наданих Умланд документах, авторство яких приписується Царьову, йдеться про те, що "дестабілізація ситуації в Україні" є спланованою.

У сприянні протестів, які вибухнули в Україні, Царьов підозрює "зарубіжних політехнологов і фахівців з протестної активності, чия діяльність перетворюється в загрозу національній безпеці".

У наданому списку цих осіб фігурують громадяни РФ, США, Велікобратаніі, ФРН та Грузії. "На жаль, я не зберіг другий лист документа, де були вказані імена ще кількох громадян Грузії та Сербії", - пише у своєму пості Умланд.

Як повідомлялося, Михайло Саакашвілі, який опинився в списку, і делегація ЄНП відвідали в суботу, 7 грудня, Україна, щоб висловити свою підтримку Евромайдану.