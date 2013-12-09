У ПР говорять про підготовку захоплення 90 будівель

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов.

За його інформацією, якийсь американець Фінк Брайн прибув до України для захоплення 90 будівель.

Царьов запевняє, що цю інформацію він отримав від журналіста, який є переконаним противником нинішньої влади.

"Мій знайомий попросив опублікувати цю інформацію тому, що Фінк Брайн зараз продавлює рішення про захоплення дев'яноста будівель, причому наполягає, щоб захоплення відбувалися в максимально жорсткій формі, бажано з жертвами", - пише регіонал.

За його словами, він вже зібрав дані про цю людину і готує відповідне звернення до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, Царьов направив до МЗС і СБУ список осіб, нібито організаторів заворушень, з проханням заборонити їм в'їзд в Україну