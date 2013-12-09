В ЄС нагадали українській владі, що безпідставно розганяти мітинги є неприйнятним

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Посла ЄС в Україні Яна Томбінського.

«Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо за сьогоднішніми подіями в Києві, - йдеться в заяві. - Ми хотіли би нагадати українській владі, що безпідставне застосування сили та загонів спеціального призначення проти мирних демонстрантів є неприйнятним».

На тему: Близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли у бік Кабміну

«Ми закликаємо український уряд поважати свободу думки та зборів, які були підтверджені його міжнародними зобов'язаннями. Ця криза має бути вирішена шляхом діалогу та інших політичних засобів», - наголошує Посол ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у центр Києва стягуються сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються до штурму.