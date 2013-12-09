"Швидка" забрала 4 бійців ВВ, які втратили свідомість – депутат

Про це повідомив народний депутат від «Батьківщини» Сергій Пашинський, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

"Хлопці стояли тут без руху, без їжі, без води. Керівництво використовує їх як гарматне м'ясо", - підкреслив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.

Після настання темряви правоохоронці оточили наметовий табір мітингувальників на перехресті вулиць Шовковична та Богомольця. Також міліція перекрила автобусами вулицю Грушевського майже від Європейської площі до Арсенальної площі. Три намети мітингувальників на перехресті Кріпосного провулку та вул. Інститутської заблоковані кількома сотнями бійців внутрішніх військ у шоломах і зі щитами.

Згодом бійці «Беркуту» та Внутрішніх військ відтіснили мітингувальників біля Кабміну, а комунальники розібрали зведені там барикади.