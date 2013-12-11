У міліції запевнили, що Майдан не розганятимуть

Про це УНІАН повідомили у столичній міліції з посиланням на слова виконуючого обов’язки начальника Головного управління МВС в Києві Валерія Мазана.

«Мова не йде про будь-який розгін наметового містечка на Майдані, а мова йде виключно про виконання рішення суду щодо звільнення транспортних магістралей», - процитували слова Мазана у ВЗГ.

Водночас наразі – о 3.40 - продовжуються сутички між мітингувальниками, які боронять від спецназу барикаду на вул. Інститутській, частину якої вже знесено, але подальшому просуванню силовиків заважають кілька сотень мітингувальників.

Також на даний час безпосередньо на Майдані Незалежності перебуває близько трьох тисяч мітингувальників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 1-ї ночі силовики розпочали штурм Майдану Незалежності.