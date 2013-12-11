Міліція штурмує барикади за боку Михайлівської
05:43, 11 грудня 2013Політика
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О 5.25 міліція почала штурмувати барикади Євро майдану з вул. Михайлівської.
Як передає кореспондент УНІАН, біля Будинку профспілок наразі мітингувальники намагаються втримати натиск правоохоронців.
Вони вигукують гасла: «Слава Україні!» - «Героям слава!».
Водночас з боку вул. Інститутської, де правоохоронці більше чотирьох годин намагалися прорватися крізь кількасотенний кордон мітингувальників, ніяких дій не відбувається.
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