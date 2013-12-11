Важку техніку прибирають з Інститутської - депутат

Про це повідомив народний депутат Віталій Чугунніков, що перебуває на місці, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

Зі слів водіїв техніки, вони отримали наказ повертатися на місце постійної дислокації, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, спецназу, який з години ночі штурмує Майдан Незалежності, так і не вдалося прорвати кордон мітингувальнків з боку вул. Інститутської.