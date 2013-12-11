Важку техніку прибирають з Інститутської - депутат
06:23, 11 грудня 2013Політика
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Важка техніка та спецмашини МЧС, які народні депутати від ”УДАРу” блокували на розі Інститутської та Банкової, розвертаються та від`їжджають.
Про це повідомив народний депутат Віталій Чугунніков, що перебуває на місці, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».
Зі слів водіїв техніки, вони отримали наказ повертатися на місце постійної дислокації, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, спецназу, який з години ночі штурмує Майдан Незалежності, так і не вдалося прорвати кордон мітингувальнків з боку вул. Інститутської.
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