На Майдані близько 5 тисяч осіб, комунальники розбирають барикади (фото)
08:11, 11 грудня 2013Політика
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Люди продовжують прибувати для оборони Майдану.
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
На Майдані Незалежності зібралося понад п’ять тисяч осіб, люди продовжують масово прибувати.
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Хрещатик з боку Європейської площі міліція і комунальники розбирають загорожу, яку поставили мітингувальники на оборону Майдану.
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
Також вони вони перегородили під’їзд до цього місця міліцейськими автобусами.
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
Виступаючі зі сценки Майдану постійно закликають киян прийти на Майдан і стати на його захист.
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
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