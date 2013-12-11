На Майдані близько 5 тисяч осіб, комунальники розбирають барикади (фото)

На Майдані Незалежності зібралося понад п’ять тисяч осіб, люди продовжують масово прибувати.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Хрещатик з боку Європейської площі міліція і комунальники розбирають загорожу, яку поставили мітингувальники на оборону Майдану.

Також вони вони перегородили під’їзд до цього місця міліцейськими автобусами.

Виступаючі зі сценки Майдану постійно закликають киян прийти на Майдан і стати на його захист.