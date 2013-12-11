На Майдані близько 5 тисяч осіб, комунальники розбирають барикади (фото)

08:11, 11 грудня 2013
Політика
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Люди продовжують прибувати для оборони Майдану.

Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv

На Майдані Незалежності зібралося понад п’ять тисяч осіб, люди продовжують масово прибувати.

Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Хрещатик з боку Європейської площі міліція і комунальники розбирають загорожу, яку поставили мітингувальники на оборону Майдану.

Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv

Також вони вони перегородили під’їзд до цього місця міліцейськими автобусами.

Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv

Виступаючі зі сценки Майдану постійно закликають киян прийти на Майдан і стати на його захист.

Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
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