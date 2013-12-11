МВС назвало штурм Майдану "заходами з благоустрою території"

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

При цьому «МВС офіційно заявляє, що працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ під час подій на Майдані Незалежності не застосовували сльозогінний газ та інші спецзасоби по відношенню до мітингувальників».

«Працівники комунальних служб столиці здійснювали заходи з благоустрою території навколо Майдану Незалежності у нічний час для того, аби уникнути додаткових перешкод і незручностей для руху транспорту та громадян, оскільки триває робочий тиждень», - йдеться в повідомленні.

Також у МВС «ще раз нагадують про кримінальну відповідальність за опір, а також вчинення насильства щодо працівника правоохоронного органу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько першої години ночі тисячі силовиків оточили Майдан і почали його штурм. Протистояння триває досі.

Водночас, зі сцени Євромайдану зачитали закон України, яким забороняється виконання рішень суду після 22.00. Зокрема, згідно з законом, виконання судових рішень заборонено в нічний час, якщо воно не розпочалося до 22.00 і не пов’язано із загрозою для здоров’я та життю інших людей.

Нагадаємо, судовий виконавець зачитала ухвалу Печерського райсуду про вжиття заходів у справі щодо блокування тротуарів, доріг, шляхом розміщення на них різних предметів сьогодні, 11 грудня, близько 1.00 ночі.

Лідери європейських країн засудили силовий розгін Євромайдану, а США висловили «свою огиду щодо рішення української влади відреагувати на мирний протест на київському Майдані використанням спецпризначенців, бульдозерів та кийків, а не повагою до демократичних прав та людської гідності».