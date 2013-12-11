Азаров уже вирішив, що Україні потрібно ?20 млрд від ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров.

«Ми хочемо створити умови, за яких втрати для економіки України можуть бути мінімізовані. Ми запропонували Єврокомісії розглянути, на яких умовах працюватиме наша промисловість і економіка в цілому. Ми пропонуємо вирішити питання надання фінансової допомоги. Ми визначили приблизний обсяг - 20 мільярдів євро», - сказав Азаров.

При цьому він відзначив, що йдеться не про безповоротну допомогу.