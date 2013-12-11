Азаров уже вирішив, що Україні потрібно ?20 млрд від ЄС
10:22, 11 грудня 2013Суспільство
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Україні необхідна фінансова допомога у розмірі 20 мільярдів євро для компенсації втрат у разі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Ми визначили приблизний обсяг - 20 мільярдів євро
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров.
«Ми хочемо створити умови, за яких втрати для економіки України можуть бути мінімізовані. Ми запропонували Єврокомісії розглянути, на яких умовах працюватиме наша промисловість і економіка в цілому. Ми пропонуємо вирішити питання надання фінансової допомоги. Ми визначили приблизний обсяг - 20 мільярдів євро», - сказав Азаров.
При цьому він відзначив, що йдеться не про безповоротну допомогу.
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